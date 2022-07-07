استئصال ورم نادر بالقولون والمستقيم لمريض بمركز أورام طنطا

أعلن الدكتور إسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا ، عن نجاح فريق طبي بالمركز في استئصال ورم نادر بالقولون والمستقيم، لمريض يبلغ من العمر 47 عاما، باستخدام تقنية المنظار الجراحي.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد بكر الجيزاوى استشاري جراحه الأورام والمناظير، والدكتور معتز خطاب أخصائي جراحة الأورام والمناظير، والدكتور خميس حسين استشارى التخدير، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.

من جانبه قال الدكتور محمد بكر، إن المريض كانت يعاني من الالم شديدة بالبطن ومنطقة الحوض ، وبالفحص تبين وجود ورم باعلي المستقيم، وعليه تم إجراء الجراحة للمريضة باستخدام تقنية المنظار الجراحى ، وهى أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى هذا المجال ، حيث تم استئصال الورم وجزء من القولون والمستقيم ، واعادة توصيل الامعاء بالدباسات الجراحيه دون الحاجه للفتح الجراحى.

واضاف بكر، تم متابعة الحالة الصحية للمريض وخروجه من المستشفى بعد متابعة حالته الصحية .

من جانب آخر قال علاء أبو عكر، المتحدث الإعلامي للمركز إن المركز يستخدم التقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مشيراً إلى أن المركز يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى المتقدمة بواسطة أطباء على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.