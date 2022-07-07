احتجاجات في دول أوروبية بسبب أزمة الاقتصاد وارتفاع الأسعار ..صور

فاطمة شوقى

Italian taxi drivers on the hunt for politicians try to enter parliament in Rome. The patience of the Italian people is over. pic.twitter.com/lv0jVYoYUD — RadioGenova (@RadioGenova) July 5, 2022

اندلعت عدة احتجاجات في بعض الدول الأوروبية ضد الحكومات بسبب تدهور الوضع الاقتصادى ، وانتشرت حالة من الغضب لدى شعوب أوروبا بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في هولندا ، وفرنسا ، وأيضا إيطاليا.



احتجاجات فى ايطاليا

وفى هولندا، قام المزارعون باحتجاجات مع إلقاء السماد على مكاتب وزارة البيئة ، ومن الناحية الآخرى، أطلقت الشرطة الهولندية النار على المزارعية المحتجين كما تم اعتقال عدة مزارعين في هيرنيفين.

انتشرت الصور على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية ، وأصيب أحد المزارعين ، كما تم اعتقال ثلاثة أشخاص .

وفى إيطاليا ، فقد أعرب سائقى سيارات الأجرة عن غضبهم ، وقام المئات منهم بقفز الحواجز التي تحد البرلمان الحكومى في روما ، وقاموا باقتحام البرلمان بالقوة، وانطلق عدم محتجين من ساحة ديلا ريبوبليكا للمطالبة بسحب المادة 10 من مشروع قانون خدمات التنقل الجديد الذى يتم من خلال استخدام تطبيقات ومنصات تكنولوجية تربط الركاب بالسائقين.



احتجاجات فى هولندا

أما في فرنسا ، فقد بدأ عمال شركات النقل في اضراب أثر على حركة المرور بالسكك الحديدية، ومن المتوقع حدوث اضطرابات في معظم خطوط السكك الحديدية، حيث يطالبون بزيادة الأجور للتعامل مع التضخم، ومن المقرر عقد اجتماع بين النقابات لمناقشة الأزمة وانهاء الاحتجاجات.

وفى إسبانيا، يواصل طاقم خطوط الطيران رايان آير، احتجاجاتهم خلال يوليو ، ودعا اتحاد العمال الإسبان في شركة الطيران ريان أير ، إلى اضراب جديد ، في الوقت الذى يطالب فيه عدة نقابات عمالية بالعمل من أجل الوصول إلى اتفاق مناسب لانهاء تلك الاحتجاجات التي تطالب بزيادة الأجور أيضا.



احتجاجات فى إسبانيا

وفقًا للنقابات ، أدت احتجاجات الأسبوع الماضي إلى إلغاء 241 رحلة على الأقل وتأخير 1440 رحلة بين إيزي جيت وريان إير.