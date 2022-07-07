اجتماع افتراضى بين صندوق مصر السيادى وكبرى الشركات المالطية بمجال الأغذية

كتب: أحمد جمعة

عقد السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في مالطا، اجتماعاً افتراضياً بين مسئولي صندوق مصر السيادي ورئيس مجلس إدارة شركة فوستر كلارك المالطية، والتي تُعد أكبر الشركات المالطية في مجال الأغذية والمشروبات، وذلك في إطار جهود السفارة لتعزيز الاستثمارات المالطية في مصر، والدفع بالعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأشار السفير أنيس - بحسب بيان لوزارة الخارجية - خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المُتميزة في مصر، في ضوء الاستقرار السياسي والمناخ المشجع على الاستثمار، وكذا السوق المصري الكبير الذي يشمل أكثر من مئة مليون مواطن، فضلاً عن ارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة ثنائية وإقليمية مع العديد من دول العالم والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة المالطية عن تطلعه للدفع باستثمارات الشركة في مصر، بحيث تستهدف السوق المحلي المصرى، فضلاً عن زيادة صادرات منتجاتها من الأغذية والمشروبات إلى أسواق دول المنطقة.