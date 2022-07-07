اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 06:34 م
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اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم بتداول فيديو خطأ على السوشيال ميديا

الخميس، 07 يوليه 2022 05:40 م
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم بتداول فيديو خطأ على السوشيال ميديا الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن سير بعض المركبات عكس الاتجاه على الطريق الدولى بالإسكندرية.

 

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه "قديم" ويعود إلى فترة إجراء أعمال رفع كفاءة قطاع بطريق محور التعمير بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، وما استتبع ذلك من تحويل حركة المرور وفتح حارة مرورية واحدة لتسيير كافة المركبات فى الاتجاهين، وحالياً وعقب الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة عدد (2) حارة مرورية بالقطاع المشار إليه، تم تخصيص حارة لكل اتجاه، مع وضع الفواصل والحواجز اللازمة.

 

ونظراً لاستمرار أعمال تطوير باقى القطاعات المحور المشار إليه، فقد تم تكثيف الخدمات المرورية لمناطق الأعمال لتنظيم الحركة المرورية وضبط المخالفات.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه لنشره معلومات على غير الحقيقة بالرغم من علمه.


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