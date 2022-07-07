وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن والاس هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة جونسون كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين، ووضعه أعضاء الحزب - الذين استطلعت آراؤهم من موقع "يوجوف" - في المقدمة على عدد من المنافسين البارزين الآخرين مثل وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الخزانة المستقيل ريشي سوناك.



وتأتي هذه الأخبار بعد أن ألقى جونسون خطاب استقالته من خارج مقر رئاسة الوزراء برقم 10 داوننج ستريت بعد استقالة 59 وزيراً وعضواً بارزاً.