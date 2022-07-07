إصابة 6 أشخاص بقيئ واشتباه تسمم بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بقيئ واشتباه تسمم غذائى، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى حوش عيسى المركزى 6 أشخاص مصابون بقيئ وادعاء تسمم غذائى بالمنزل بمساكن الطرانة التابعة لمركز حوش عيسى.

وعلى الفور تم إجراء الفحوصات الطبية العاجلة والرعاية الطبية حتى خروجهم من المستشفى، والمصابون هم "عزه س.أ 50 سنة و راوية س.أ 40 سنة و نجوى ع.ح26 سنة و شروق أ.ع11 سنة و عبده أ.ع" 6 سنوات وشمس أ.ع 6 سنوات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.