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الخميس، 07 يوليه 2022 01:54 م
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إصابة سيدة سقطت من الطابق الخامس فى بورفؤاد ببورسعيد

الخميس، 07 يوليه 2022 01:12 م
إصابة سيدة سقطت من الطابق الخامس فى بورفؤاد ببورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيبت سيدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق الخامس بعمارة المهندسين في مدينة بورفؤاد.
 
استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، المصابة: علياء محمد مصطفي الشعراوي 32 عامًا، بحالة عامة سيئة، نتيجة سقوطها من الدور الخامس بعمارة المهندسين في مدينة بورفؤاد.
 
حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضعت المصابة على جهاز التنفس الصناعي.
 
وشدد اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، على رجال المباحث الوقوف على ملابسات الواقعة. 
 
 

 

 


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