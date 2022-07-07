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إسعاف مراقب أصيب بنوبة سكر فى امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

الخميس، 07 يوليه 2022 11:18 ص
إسعاف مراقب أصيب بنوبة سكر فى امتحانات الثانوية العامة بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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نقلت عربات مرفق إسعاف محافظة الشرقية، مراقب على امتحانات الثانوية العامة إلى مستشفى منيا القمح المركزي؛ جراء إصابته بنوبة سكر، وتم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم له.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًاى فيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول المدعو سامح فاروق حسن، 51 عامًا، مراقب فى لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة منيا القمح الثانوية لغات؛ مصابة بنوبة سكر.

وتبين إصابة المراقب بعد لحظات من بدء أعمال امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، فيما جرى نقله إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

 

 

 


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