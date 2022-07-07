اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 09:59 م
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إذا كنت تعاني من الكرش.. تعرف على الأسباب

الخميس، 07 يوليه 2022 09:00 م
إذا كنت تعاني من الكرش.. تعرف على الأسباب الكرش-أرشيف
كتبت - فاطمة ياسر

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يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص لظهور الكرش، وبروز البطن، وهذا الأمر يزيد من فرص تعرضه الشخص للإصابة ببعرض الأمراض كأمراض القلب، والسكر، والسرطان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية لذلك، وذلك وفقا لموقع "webmed". 
 
تزداد فرص الإصابة بالكرش، نتيجة للإسراف في تناول السكريات سواء كانت مشروبات أو أطعمة، فتتراكم علي البطن وتصبح دهون متراكمة مسببة لظهور الكرش، نتيجة لتناول أطعمة مشروبات مرتفعة السعرات الحرارية.
 
وأضاف التقرير، أن الإسراف في تناول الدهون المتحولة يعد من الأمور المسببة لتراكم الدهون في البطن وظهور الكرش، ولذا فتناولك للبيتزا، والمقرمشات، والمقليات ذات الدهون العالية تزيد من فرص إصابتك بالعديد من المشاكل الصحية، وأبرزها ظهور الكرش، وزيادة فرص الإصابة بأمراض القب. 
 
أثبتت الدراسات الطبية، أن الأشخاص الذين لا يتناول الأطعمة الغنية بالبروتين، يزداد لديهم فرص  ظهور وبروز البطن، لأن البروتين له دور كبير في تقوية العضلات، والشعور بالشبع ويترتب علي ذلك الشعور بالشبع لعدد ساعات طويلة، وزيادة حرق الدهون، كما أثبتت الدراسات الطبية، أن الأشخاص الذين يتناول البروتين سواء كان بروتين نباتي، أو حيواني، لديهم قدرة كبيرة علي تقليل فرص ظهور دهون البطن. 
 

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