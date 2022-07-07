إخلاء سبيل شاب متهم بمضايقة شقيقة هنا الزاهد فى أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل شاب متهم بمضايقة شقيقة الفنانة هنا الزاهد والاعتداء اللفظى عليها أثناء تجولها بمول تجاري شهير بمدينة 6 أكتوبر، بعد التصالح.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من نور عادل الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالاعتداء عليها لفظيا وذكرت انها خلال تجولها بالمول التجاري، فوجئت بالمتهم يضايقها ببعض الألفاظ، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.