إحباط تهريب شحنة من مخدر الآيس بقيمة 2 مليون جنيه قبل عيد الأضحى

كتب محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أربعة من العناصر الإجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الأيس (الشابو) وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس (الشابو) وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫000٫000 إثنان مليون جنيه تقريباً)، فتم حبس المتهمين.