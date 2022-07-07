إحالة 31 من العاملين بالمنشآت الخدمية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على متابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت حملات مرورية على المصالح الحكومية.

أسفرت الحملة عن إحالة 23 من العاملين بالمنشآت الخدمية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى، كما تم احالة 8 من العاملين بالوحدات الصحية بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل وتغيبهم بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.