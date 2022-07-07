وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن: "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 24 فبراير إلى السابع من يوليو بلغ حوالي 36 ألفاً و650 فرد " .

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1602 دبابة و3797 مركبة مدرعة و815 من النظم المدفعية و247 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و217 طائرة و187 مروحية و664 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و153 صاروخ كروز و15 سفينة و 2665 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 66 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 993 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام أنه: "بحلول صباح اليوم السابع من يوليو، تضرر 993 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، وعلى وجه الخصوص جري قتل 347 طفلا وأصيب 646 آخرون"، وأن "أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (347 طفلا)".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.