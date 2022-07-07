أوقاف الإسكندرية تتجاوز مبيعات صكوك الأضاحى عن العام الماضى

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المديرية نجحت في تجاوز إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي عن العام الماضي، التي بلغت 6192 صكًا، وهو الرقم الذي تم تجاوزه، حيث تأتي الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد ما تم تحصيله في العام الماضي وتجاوزه وفي المركز الثاني مبيعاً بعد القاهرة.

ووجهت مديرية أوقاف الإسكندرية بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تشجيعه المستمر للمديرية لتحقيق النجاح .

جدير بالذكر، أن المديرية بفضل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير حققت هذا العام مايزيد عن 13 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي حتى الآن وقابلة للزيادة مع استمرار بيع صكوك الأضاحي حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق أي رابع أيام العيد.

وقالت أوقاف الإسكندرية فى بيان لها ان مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف وقيادات الدعوة بها يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان للشعب السكندري على وعيه وثقته الغاليه في وزارة الأوقاف مما يدل على استشعارهم بمدى مصداقية الأوقاف لما لمسوه على أرض الواقع من قيام وزارة الأوقاف بدورها المجتمعي تجاه أبناء الوطن بجانب دورها الدعوي والتثقيفي وقد ترجموا ذلك بإقبالهم الشديد على شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف وتأكد المديرية انها مستمرة في بيع الصكوك لمن يرغب في الاضحية بالمساجد الكبرى، وكذا مقرات الادارات الفرعية ومقر المديرية كما تتوفر خدمة التوصيل "الدليفرى" إلى اي مكان بالإسكندرية إيمانا من بضرورة التكاتف المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد حتى يصل الحق إلى مستحقيه وحتى نقيم شعيره من الشعائر وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف البيان، إن مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة تتقدم بخالص الشكر والتقدير مديري الادارات الفرعية و الأئمة والمؤذنين والعمال وجميع العاملين بها لتفانيهم في العمل واصرارهم على مواصلة العمل وإثبات الذات وتحقيق النجاح بما يظهر الصورة الحقيقية لابناء الشعب السكندري وإظهارا للدور المجتمعي والتثقيفي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في هذه المرحلة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجاه أبناء الوطن.