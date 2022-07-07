أوقاف أسوان: 1217 مسجدا جاهزا لأداء صلاة العيد وسط إجراءات احترازية

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ، عن استعداد مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التشديد على أهمية تطبيق الضوابط التى أقرتها الوزارة فيما يتعلق بأداء صلاة عيد الأضحى داخل 1217 مسجدا، وهى التى تمثل كافة المساجد التى يتم أداء صلاة الجمعة بها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريح خاص أنه تم التشديد أيضا على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية حفاظاً على سلامة المصلين، على أن يتم بالتوازى المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن ومسئولى المديرية لإتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لذلك، وتكثيف أعمال النظافة العامة بالطرق المؤدية إلى هذه المساجد.

وأشار إلى مواصلة إستكمال إستقبال صكوك الأضاحى والتى وصلت حتى اليوم إلى 350 صكا، والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى للقيام بذبحها مجاناً بالمجازر الحكومية التابعة لها.

وفى السياق، يتواكب مع ذلك توفر مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، اللحوم لتوزيعها على المستحقين بشفافية كاملة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للأسر الأكثر احتياجاً.