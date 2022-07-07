أطباء مستشفى الباجور بالمنوفية ينجحون فى إجراء جراحة لطفلة عمرها 8 أشهر

نجح أطباء مستشفى الباجور بالمنوفية في إجراء جراحة لطفلة عمرها 8 أشهر تعاني من انسداد جزئي بالمعدة، وتعد هذه العملية هي باكورة عمليات جراحة الأطفال بمستشفى الباجور التخصصي، حيث حضرت طفلة عمرها 8 أشهر تعاني من ترجيع مستمر منذ الولادة أدى إلى نقص بالوزن حيث يبلغ وزنها 5 ونصف كيلوجرام.

وبإجراء الفحوصات تبين وجود انسداد جزئي لمخرج المعدة ( pyloric web ) وتم التدخل الجراحي وعمل وصلة من آخر جزء بالمعدة وأول جزء بالإثني عشر( antrodeudenostomy) ودخول الطفلة قسم الجراحة للمتابعة تحت إشراف أطباء الجراحة والأطفال للتأكد من رضاعتها بصورة طبيعية دون ترجيع بعد العملية وخروجها بعد التحسن.