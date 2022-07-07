أسفر عن إصابة 19 شخصا.. صور حادث الطريق الصحراوى الغربى

بنى سويف هانى فتحى

ينشر اليوم السابع، الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بين محافظتى بنى سويف والمنيا .

وأصيب 19 شخصا، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة بنى سويف، فى اتجاه المنيا وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لقربها من مكان الحادث.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفقي بنى سويف والمنيا إلى مكان الواقعة وجري نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف برفع درجة الطوارئ بالمستشفى وتقديم كافة الإسعافات الأولية للمصابين.



انقلاب الميكرباص