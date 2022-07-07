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أسعار العملات اليوم الخميس 7-7-2022 بالبنوك المصرية

الخميس، 07 يوليه 2022 10:44 ص
أسعار العملات اليوم الخميس 7-7-2022 بالبنوك المصرية عملات
كتبت ريهام الباشا

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ننشرأسعار العملات اليوم الخميس 7-7-2022، بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل سعره أمام الجنيه 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.
 
بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.16 للشراء، 19.30 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى  18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.16 للشراء، 19.30 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.46 جنيه للشراء، 22.60 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 58.96 جنيه للشراء، و61.47 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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