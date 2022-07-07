أسعار الذهب اليوم 7-7-2022 فى مصر

كتب إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي شهدت استقرار ملحوظ عند مستويات 960 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد هبوط ملحوظ تجاوز 25 جنيها للجرام على مدار تعاملات اليومين الماضيين، وتأثر سعر الذهب في مصر بما شهدته البورصة العالمية من هبوط إلي مستوي 1745 دولار.



اسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 823 جنيها

عيار 21 سجل 960 جنيها

عيار 24 سجل 1097 جنيها

الجنيه الذهب 7680 جنيها

أونصة الذهب 1745 دولارات

أسباب هبوط أسعار الذهب السبب الرئيسي لتراجع سعر الذهب في مصر هو الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، إذ هبطت الاونصة من 1811 دولار بداية تعاملات الأسبوع إلى مستوي 1745 دولار، وجاء هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية بعد الضغط الكبير على المعدن الأصفر نتيجة ارتفاع في الدولار مع اقتراب رفع جديد للفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

محليا، أعلنت شعبة صناعة الذهب وكذلك شعبة تجارة الذهب، أنه بدءا من شهر يوليو 2022 يجرى زيادة سعر المصنعيات بواقع 10 % وفق الاتفاق بين الصناع ومصلحة الضرائب، حيث جرى تعديل الضريبة على القيمة المضافة لمصنعيات الذهب في مصر