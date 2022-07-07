أسعار الدواجن تتراجع جنيهين في الأسواق والكيلو 38 جنيها للمستهلك

كتب - إسلام سعيد

أعلنت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، تراجع أسعار كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة لمستويات 32 جنيها للكيلو مقابل 34 جنيها للكيلو في تداولات اليومين الماضيين، وذلك مع تراجع الطلب في الأسواق على الفراخ خلال الأيام الجارية.

وأضافت الشعبة على لسان الدكتور عبد العزيز السيد، أن سعر الدواجن في الأسواق للمستهلك يبدأ من 38 جنيها للكيلو، وذلك مع استمرار توافر معروض قوي يكفي احتياجات المستهلكين حاليا.

وبشأن أسعار البيض، تواصل سعر كرتونة البيض صعودها في الأسواق لتسجل 64 جنيها لكرتونة البيض الأبيض و63 جنيها لسعر كرتونة البيض البلدي ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر للمستهلك 75 جنيها.