أخبار مصر.. طقس وقفة عيد الأضحى شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة وقفة عرفات، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

التموين: جميع المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المخزون الاستراتيجى من القمح لأول مرة يبلغ 7 أشهر، قائلا: "لدينا احتياطى كافى لمدة 7 أشهر من القمح لأول مرة، وكافة المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى إم سى، كل أجهزة وزارة التموين تعمل خلال أيام العيد، لافتا إلى أن المطاحن لديها مخزون يكفى لـ 5 أيام عمل وبعض المخابز ستعمل خلال أيام العيد والبعض طلب إجازة، مؤكدا أن كافة المجمعات الاستهلاكية ستعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبخصوص الأسعار، أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن "اللحمة السودانى الفريش بـ115 جنيها للكيلو"، مؤكدا أن اللحوم السودانية الموجودة بالمنافذ الحكومية طازجة وتم ذبحها بالمجازر المصرية بعد أن يتم مراعتها بالمراعى المصرية 3 شهور، وكذلك الخراف الحية قائم بـ 90 جنيها، في 39 شادر وهى خراف بلدى، أما اللحم الضانى المبرد سعرها 135 جنيها، موضحًا أن الأسعار أقل من سعر السوق، مشيرًا إلى أن البقالين والمجمعات الاستهلاكية ستعمل وقفة وأول وثانى وثالث أيام العيد.

"الوزراء": توصيات بزيادة دعم القطاع الخاص فى النقل النهرى بوثيقة ملكية الدولة

واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عقد ورش العمل لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع النقل، والتي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، في عاشر الجولات النقاشية لـ "حوار الخبراء".

ففي مجال النقل الجوي، أكد "خالد الألفي"، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على وجود عدد من أشكال التعاون الحالية للشركة مع القطاع الخاص، والتي يمكن البناء عليها لدعم مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة" خلال الفترة المقبلة؛ ومن بينها: تجربة إدارة القطاع الخاص لمطاري مرسى علم والعلمين بنظام الـ "B.O. T"، مضيفًا أنه لا يمكن الاستغناء عن القطاع الخاص في تشغيل المطارات، وفي أعمال النقل والتأمين والصيانة وغيرها.

وقال الدكتور "محمود حافظ"، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الطيران المدني، إن الأطر التنظيمية والقانونية لمجال الطيران المدني تسمح بالمشاركة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، مع بقاء ملكية الدولة للمطارات وسيادتها على المجال الجوي، وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي المصري.

قرار جمهورى بتعيين نائبين لرئيس الدستورية العليا ومساعدين بالمفوضين.. الأسماء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 304 لسنة 2022، والذي نص علي التالي:

يعين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا كل من القاضي صلاح محمد عبد المجيد يوسف، والقاضي محمد أيمن سعد الدين عباس.

يعين رئيسًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي محمد.

يعين مستشارًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا القاضي هشام على سكر .

يعين مستشارًا مساعدًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا الأستاذ الدكتور محمد محمد خيري طه.

الصحة: جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الثلاثة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، أن جميح الحجاج حالتهم الصحية جيدة وسالمين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

ولفت إلى أن البعثة الطبية للحج قامت بتسليم الحجاج المصريين حقائب تحتوي على مطويات إرشادية، وكمامات، بالإضافة إلى مجموعة أدوية لعلاج أدوية عسر الهضم والجفاف ومسكنات للآلام، وخوافض للحرارة، وأدوية لأعراض البرد، ومراهم مضادة للالتهابات الجلدية والحروق وآلام العظام، إلى جانب بعض الفيتامينات، مشيرا إلى أن فرق الطب الوقائي تقوم بتوضيح كيفية الاستخدام أثناء تسليم الحقائب.

ونوه إلى تقسيم فريق البعثة إلى مجموعات تعمل على مدار اليوم للمرور على المستشفيات بالمشاعر المقدسة للاطمئنان على صحة الحجاج المصريين، مع استمرار عمل غرفة طوارئ البعثة في تلقي اتصالات الحجاج المصريين.

الشركة الفرنسية تزيل رسومات محطة مترو كلية البنات احتراما لحقوق الملكية الفكرية

أزالت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، - الخط الأخضر - الرسوم التى ثبت سرقة تصميمها من فنان روسى، من على جدران محطة مترو كلية البنات، وذلك احتراما لحقوق الملكية الفكرية، بعد فسخ التعاقد مع الشركة المصممة، للوحات المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث.

وأوضحت الشركة، أنه تم التعاقد مع وكالة "أستوديو والي" للدعاية التابعة لغادة والى لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث، وتم إدراج بند ملزم قانونياً ينص بأن شركة الدعاية هي المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفي حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقاً لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.

الحكومة تخفض القيمة الإيجارية للمتر فى الوحدات الصناعية لـ15 جنيها و50 قرشا

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، إنه تم تخفيض القيمة الإيجارية للمتر فى الوحدات الصناعية لـ15 جنيها ونصف خاصة في محافظات الصعيد، ومد مدة الإيجار لـ10 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وأوضحت أن أي أرض تم تخصيصها ووجد إنها لم يتم البدء في النشاط في المخصص لها سيتم سحبها وإعادة تخصيصها لمستثمر جاد، موضحه أنه تم تخصيص 810 آلاف متر مشروعات لـ87 مشروعا.

وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه أن تكون تكلفة التسعير في تخصيص الأراضى وفقا لتكلفة المرافق فقط مع إتاحة نظام حق الانتفاع، موضحة إنه جاري وضع معايير حول بند حق الانتفاع وسيتم الإعلان عن الأسعار والإجراءات عقب عيد الأضحي.

وتابعت أن الحصول علي التراخيص كان من أهم المعوقات التي تواجه صاحب المصنع ، وتم اختصار هذه المدة والتسهيل علي المستثمرين للحصول علي التراخيص وتم إصدار دليل بكافة الشروط والمتطلبات والضوابط وتفعيل مكاتب الاعتماد.

وأكدت علي اهتمام القيادة السياسية بتطوير المجال الصناعي في مصر، موضحة أن هناك 100 إجراء تم اتخاذهم من قبل الوزارة لتحفيز الصناعة وتم الانتهاء من 81 إجراء منهم.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه من بين المشاكل التي ورد هو تخصيص الأراضى الصناعية وتم العمل علي حلها.

القوات المسلحة تهنئ أبطالها بحصدهم 25 ميدالية متنوعة بدورة ألعاب البحر المتوسط

فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الرياضية من أجل بناء قاعدة من الأبطال الرياضيين القادرين على التميز والريادة بمختلف الألعاب الرياضية ، حقق أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة المشاركين ضمن البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط " وهران 2022 " تحقيق 25 ميدالية بواقع 8 ميداليات ذهبية ، 6 ميداليات فضية ، 11 ميدالية برونزية لترفع القوات المسلحة أرصدتها فى الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع بمختلف الألعاب الرياضية.

وكان فى إستقبال الأبطال الرياضيين فور وصولهم إلى أرض الوطن وفد رسمى من جهاز الرياضة للقوات المسلحة إحتفاءاً بما حققه أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية من إنجازات بدورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022".

وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبين الذين رسموا البسمة على وجوه الشعب المصرى إحتفالاً برفع العلم المصرى خفاقاً فى ذلك المحفل الدولى ، فيما عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الرعاية بما يعظم من قدراتهم الرياضية التى تجعلهم قادرين على تحقيق الإنجازات.