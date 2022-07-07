أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: ضخ كميات إضافية من اللحوم فى المنافذ بأسعار مناسبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الأضحى وثورة 23 يوليو
الصحة العالمية: إصابة أطفال دون سن الخامسة بـ جدرى القرود
رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة": لا نية لتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية
5 معلومات عن امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة استعدادا للاختبار غدا
الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ 12 ألفا و283 حاجا
وزير التموين: مخزون اللحوم يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 14.7 شهر
"الزراعة": ضخ كميات إضافية من اللحوم بجميع المنافذ بأسعار مناسبة
النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة نشر أخبار كاذبة فى حق رئيس الوزراء الأسبق
لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى: عضوية المجلس تطوعية مجانية ليس لها أى مزايا
رئيس الوزراء: هدفنا إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة المرافق ولا نسعى لأى ربح
حريق هائل فى "السوق التجارى" بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.. فيديو
فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 يوليو
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