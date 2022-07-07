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أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: ضخ كميات إضافية من اللحوم فى المنافذ بأسعار مناسبة

الخميس، 07 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: ضخ كميات إضافية من اللحوم فى المنافذ بأسعار مناسبة
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
المتحدة للخدمات الإعلامية تدشن أحد أكبر القطاعات الإخبارية فى الشرق الأوسط
 
 

الصحة العالمية: إصابة أطفال دون سن الخامسة بـ جدرى القرود

رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة": لا نية لتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية
 
5 معلومات عن امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة استعدادا للاختبار غدا
 
 
الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ 12 ألفا و283 حاجا
 
وزير التموين: مخزون اللحوم يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 14.7 شهر
 
"الزراعة": ضخ كميات إضافية من اللحوم بجميع المنافذ بأسعار مناسبة
 
النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة نشر أخبار كاذبة فى حق رئيس الوزراء الأسبق
 
لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى: عضوية المجلس تطوعية مجانية ليس لها أى مزايا
 

فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 يوليو

 

 


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