أحياء الإسكندرية ترفع كفاءة الحدائق والميادين لاستقبال الزائرين فى العيد

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية على مستوى الأحياء أعمالها من رفع كفاءة الحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أى مخلفات بها، وذلك لإضفاء مظهر حضارى وجمالى يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة الحدائق والميادين والمسطحات الخضراء على مستوى المحافظة، لتكون متنفس طبيعى للمواطنين من أهالى وزوار المحافظة، وذلك فى ضوء الاستعدادات المكثفة لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفى الإطار ذاته، قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن قلعة قايتباى تزينت لاستقبال الزائرين من المصريين والعرب والأجانب خلال عيد الأضحى المبارك، لافتاً أنه تم رفع كفاءة الحدائق والأشجار وأعمال الصيانة الدورية لكافة العناصر المعمارية بالقلعة وتم تكليف مجموعات المفتشين لتقديم الشرح والإرشاد للزائرين.

وأكد على الدعم الذى توليه محافظة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار بالاهتمام بملف الأثار والسياحة بالمحافظة.



القلعة



رفع كفاءة الحدائق