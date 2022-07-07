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أبو مازن يبحث مع وزير إسرائيلي تهيئة الأجواء قبل زيارة بايدن للأراضى المحتلة

الخميس، 07 يوليه 2022 11:27 م
أبو مازن يبحث مع وزير إسرائيلي تهيئة الأجواء قبل زيارة بايدن للأراضى المحتلة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن
كتب: أحمد جمعة

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استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوزير الإسرائيلي بيني جانتس.

من جانبه، قدم الوزير جانتس – بحسب وكالة وفا الفلسطينية - التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء، أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الاجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، مشددا على ضرورة تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي هي محل ترحيب من الجانب الفلسطيني.

 

 


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