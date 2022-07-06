20 مجزرا حكوميا لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى بالبحيرة

ووجه محافظ البحيرة، على ضرورة قيام مديرية الطب البيطرى باستمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً اعتبارا من أول عيد الأضحى وحتى آخر أيام العيد مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد.

كما وجه محافظ البحيرة مديرى الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة (التموين ومباحث التموين والشرطة) بمراقبة الأسواق والمحالات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والمنتجات المعروضة بها، مشددا على مواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد كثفت الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة و التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر علي جميع الأعمال بصفة شخصية.