وفد من بيلاروسيا وألبانيا يزور العاشر من رمضان لبحث سبل التعاون الاقتصادى ..صور

ترأس اجتماع جمعية المستثمرين والسفراء والوفود الأجنبية، الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الذى أبدى تطلعه إلى المزيد من التعاون الاستثمارى بين مصر ودولتي بيلاروسيا وألبانيا.

حضر الاجتماع أيمن رضا عبدالله، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة الجمعية، والسيد بسيونى، رئيس لجنة التعاون الدولي، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة إيبكو للأدوية، واللواء صلاح عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، وعدد من رجال الأعمال والصناعة في مدينة العاشر من رمضان.

الاجتماع شهد استعراض كافة الأنشطة الصناعية والاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان، والتي تضم أكثر من 6 آلاف مصنع وتُساهم بقرابة 30% من إجمالي صادرات مصر، وسط تأكيد من جانب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لسفراء الدولتين على أن مصر تمر بأزهى عصورها في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتوافر البنية التشريعية المُحفزة للحفاظ على رؤوس الأموال.

من جانبه، أوضح أيمن رضا عبدالله، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن هناك استعداد لتسهيل كافة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى مع الدولتين، لافتًا إلى أن العاشر من رمضان تُعد واحدة من أكبر وأقدم المدينة الصناعية في الشرق الأوسط.

وأكد سفراء الدولتين بالقاهرة على تطلع دولهم لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية في العديد من المجالات، موجهين الدعوة لـ مستثمرى العاشر من رمضان لزيارة الدولتين، فيما الاتفاق على عقد لقاءات شهرية بين الجمعية وسفارة بيلاروسيا للتنسيق حول زيادة التبادل الاقتصادى بين البلدين، فيما أعقب الاجتماع جولة داخل عدد من المصانع والشركات الكبرى في مدينة العاشر من رمضان.