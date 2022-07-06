وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني: الاتفاق على خطوات عملية حول النازحين السوريين

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قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، إن اجتماع اللجنة الوزارية المُكلّفة للبحث في موضوع النازحين السوريين، ناقش عدة اقتراحات، وتم الاتفاق على خطوات عملية سنعلن عنها لاحقًا.

ووفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن تصريحات حجار جاءت عقب الاجتماع الذي عُقد، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن اللجنة ضمت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء العدل هنري خوري، والدفاع الوطني موريس سليم، والمهجرين عصام شرف الدين، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والداخلية والبلديات بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، وممثل الأمن العام العميد إلياس البيسري.