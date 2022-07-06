وزير الخارجية المجرى: بودابست لا تنقل أسلحة لأوكرانيا لتجنب التورط في النزاع

أ ش أ

قال وزير الخارجية المجري، بيتير سيارتو، إن بلاده لا تنقل أي أسلحة لأوكرانيا لتجنب تورطها في النزاع.



وأضاف سيارتو -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء إلى أن "150 ألف مجري يعيشون اليوم في غرب أوكرانيا، ومن الواضح الآن أنه إذا قمنا بنقل الأسلحة، فكأن هذه الإمدادات هدفا للضربات الروسية.. لا نريد أن نكون متورطين في هذا النزاع".



ونوه بأن الصليب الأحمر الدولي أصبح لديه فرصة -بسبب رفض المجر نقل الأسلحة إلى أوكرانيا- لاستخدام الحدود المجرية الأوكرانية للإيصال الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده استقبلت 830 ألف لاجئ من أوكرانيا.



وتبنى البرلمان المجري -مارس الماضي- قانونا يحظر نقل الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضي البلاد، فيما أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بودابست تدافع بهذا القرار عن مصالحها الوطنية.