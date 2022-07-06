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وزير الاتصالات: مصر تتصدر المركز الأول إفريقيا فى سرعة الإنترنت الثابت

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:17 ص
وزير الاتصالات: مصر تتصدر المركز الأول إفريقيا فى سرعة الإنترنت الثابت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع التكنولوجيا جذب استثمارات بـ 190 مليون دولار في 2020، قفز 490 مليون دولار في عام 2021 رغم ظروف الجائحة، وهذا العام نستهدف 850 دولار تحقق منها 350 مليون دولار حتى الآن.
 
وأضافت خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر كانت في المركز الـ 40 في أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت قبل 3 أعوام.. ومنذ بداية عام 2022 مصر في المركز الأول أفريقيا في سرعة الانترنت".
 

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