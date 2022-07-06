وحدة السكان بالأقصر تنظم فعالية "متجمعين فى الخير" وعرض أزياء خيرى للأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر فعالية تحت شعار"متجمعين في الخير" بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك بمكتبة مصر العامة، بناءاً على تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وخلال الفاعلية تم اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة ( صحتك تهمنا)، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها خلال شهر أبريل الماضي، وقد انضم إلى المبادرة مؤسسات طبية عديدة، وتستهدف المبادرة توقيع بروتوكولات تعاون بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الطبية لعلاج الغير قادرين والاتفاق على تنظيم قوافل طبية للقرى والنجوع بجميع أنحاء المحافظة.

كما شهدت الفعالية التي أقيمت بمكتبة مصر العامة، تنظيم ( عرض الأزياء الخيري) والذي لاقى قبول واستحسان الحاضرين، ويهدف إلى عمل خط انتاج خيري للملابس لغير القادرين، وتمت الفعاليات بحضور رجاء شوقي مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية لوحدة السكان، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمد حسين، وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان والشباب المتطوع بوحدة السكان بالمحافظة.

ومن جانبها، أعلنت مديرة وحدة السكان، عن الاستعداد للبدء في تنفيذ مراحل مبادرة ( أملك في عملك)، وأنشطة وحدة السكان المتعلقة بالتغيرات المناخية والتي تهتم بها الوحدة، كما واصلت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" والتي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي، وذلك انطلاقا من مسئولية وحدة السكان حول محور الصحة، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.



وحدة السكان بالأقصر تنظم فعالية متجمعين فى الخير