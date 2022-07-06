وحدة السكان بالأقصر تفحص 350 مواطنا فى قافلة بمدينة القرنة..صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" والتى تم إطلاقها فى شهر أبريل الماضي، وذلك انطلاقا من مسئولية وحدة السكان حول محور الصحة، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وكانت وحدة السكان نظمت قافلة طبية للكشف عن مسببات العمى بالتعاون مع مراكز ( آى كير ) للعيون بجمعية الندى للتنمية بمركز القرنة غرب الأقصر بحضور وإشراف كلا من رجاء شوقى مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقى منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان، ومحمد عدلى عضو المجلس الإقليمى للسكان، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة محمد حسين، ومدير الجمعيات الأهلية كمال فؤاد.

وأوضحت مدير وحدة السكان، أنه من خلال القافلة الطبية تم الكشف وإجراء الفحوصات الطبية لعدد 350 مواطن، مشيرة إلى أن القوافل مستمرة فى كافة مدن وقرى ونجوع المحافظة، كما توجهت بالشكر لكل الجمعيات الأهلية المشاركة فى المبادرة وفى استقبال القوافل، وكان من أهم محاور مبادرة "صحتك تهمنا"، الإِشراف على توقيع بروتوكولات تعاون بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية والهيئات الطبية ومراكز التحاليل والأشعة للحصول على أفضل خدمة طبية من خلال الفحوصات والكشوفات وإجراء العمليات لغير القادرين وذوى الهمم، كما تم الإشراف على انطلاق القوافل الطبية المختلفة فى كل قرى ونجوع المحافظة من أجل محاربة مسببات العمى والسرطان والسكر وغيرها.



وحدة السكان بالأقصر تفحص 350 مواطن فى قافلة بمدينة القرنة



وحدة السكان بالأقصر تفحص 350 مواطن فى قافلة