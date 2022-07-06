واشنطن: لينكن لا يخطط للقاء وزير الخارجية الروسي

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لا يخطط للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا هذا الأسبوع، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال حول احتمال لقاء أنتونى بلينكن مع سيرجى لافروف: لا أتوقع أي لقاء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتونى بلينكن يخطط للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بشكل كامل، بغض النظر عن مشاركة ممثلي روسيا في الفعاليات.