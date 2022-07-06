هيئة الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة منشآتها الصحية بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، خلال فترة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الهيئة أن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، شملت التأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية و كافة المستلزمات الطبية والأمصال والطعوم داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، فضلًا عن انعقاد غرفة العمليات والطوارئ المركزية بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، وربطها بالغرف الفرعية بفروع الهيئة بالمحافظات، على مدار الساعة، وذلك لمتابعة كافة المستجدات وتذليل كافة التحديات التي قد تطرأ خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك.

واستكمل البيان، شملت خطة الهيئة عمل نوبتجيات لكافة الفرق الطبية من العاملين بمنشآت الهيئة، وذلك لضمان استمرارية العمل داخل جميع منشآتها بالمحافظات، مع تشغيل أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة بكامل قوتها، وعلى مدار الساعة.

وأشارت الهيئة إلي التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الاسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.

فيما أكدت الهيئة في خطتها للتأمين الطبي، على استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث.

وأشارت خطة الهيئة، إلى تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتة إلى تكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية خلال فترة العيد، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.