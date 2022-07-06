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هل للتلبية توقيت محدد خلال الحج ؟ شاهد رد مستشار المفتى

الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:41 م
هل للتلبية توقيت محدد خلال الحج ؟ شاهد رد مستشار المفتى حجاج - أرشيفية
كتب: مدحت وهبة

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نشرت وزارة التضامن الاجتماعي فيديو توعوي لحجاج الجمعيات الأهلية، والرد على استفسارات البعض عن "التلبية" خلال الحج ، وهل لها وقت محدد ويقوم الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية بالرد على الاستفسارات الخاصة بذلك.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى حرصها على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين، كذلك حجز الفنادق وفقاً للعدد المخصص لحجاج الجمعيات بالمنطقة المركزية للحرمين وجميعها فنادق مصنفة.

 

 


التضامن

حج الجمعيات

وقت التلبية

خدمات حج الجمعيات

اليوم السابع بلس



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