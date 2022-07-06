نصاب يوهم ضحاياه بقدرته على مخاطبة الموتى للاستيلاء على أموالهم بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتداول ادعاء أحد الأشخاص بقدرته على مخاطبة الموتى، حيث يقوم من خلال ذلك بالنصب والاحتيال على المواطنين .

بالفحص أمكن التواصل إلى إحدى السيدات من المجنى عليهم، والتى أفادت بقيام المذكور بالنصب والاحتيال عليها والتحصل منها على مبالغ مالية بلغت "92 ألف دولار أمريكى" بزعم قيامه بالتبرع بتلك المبالغ للفقراء والمحتاجين ولكنه قام بالتحصل عليها لنفسه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة)، والذى قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واستغلالها فى جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة الفقراء والمحتاجين – على خلاف الحقيقة- .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (سيارة، كمية من المشغولات الذهبية – هاتف محمول- عقود تمليلك لشقتين سكنيتين)، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة النصب بالاشتراك مع أحد الأشخاص أمكن تحديده وضبطه وبحوزته (سيارة – 2 هاتف محمول ) وقررا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم النصب والاحتيال على المواطنين