نادى بريطانى لكرة قدم يخصص ملعبه لإقامة صلاة عيد الأضحى

في لافتة جميلة وفريدة من نوعها قبيل اقتراب عيد الأضحي المبارك، قرر نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، فتح ملعبه "إيوود بارك" لإقامة صلاة العيد يوم السبت المقبل.

وأعلن النادي الإنجليزي في بيان له، أن الملعب سيفتح أبوابه أمام المسلمين لإقامة صلاة العيد في تمام الساعة الـ 9 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف النادي الإنجليزي أنه يتوقع أن يستضيف الملعب 3 آلاف شخص، داعيا المصلين لإحضار سجادات صلاة خاصة بهم، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وأوضح النادي الإنجليزي أنه سيعمل على توفير كافة التجهيزات الخاصة باستقبال هذا العدد الكبير من المصلين، لافتا إلى تخصيص حافلات ستعمل على نقل الأشخاص للملعب.

جدير بالذكر أن النادي فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل إيوود بارك، ليكون بذلك أول ناد إنجليزي يقوم بمثل هذه المبادرة.