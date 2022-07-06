"مياه القليوبية": تشغيل محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه أصدر تعليماته بتشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها خلال عيد الأضحي المبارك، بالإضافة إلى المحطات الارتوازية ورفع درجة الاستعداد، وذلك نظرا للاستهلاك المتزايد خلال إجازة عيد الأضحي.

وأشار "مجاهد" إلى أنه أصدر توجيهاته لمديرى الأفرع بالمرور على محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي للتأكد من العمل بكامل طاقتها، وشدد على الالتزام بالنوبتجيات خلال عيد الأضحى المبارك.

وناشد رئيس شركة مياه القليوبية، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب لضمان استمرار الخدمة لجميع المواطنين ومنع استخدام خراطيم المياه ورش الشوارع، وأن تكرار شكاوى المواطنين من ضعف وانقطاع المياه ناتج عن الإسراف في استخدام المياه من بعض المواطنين ووجه بتحرير محاضر للمخالفين.

ودعا المهندس مصطفي مجاهد، جموع المواطنين بحسن التعامل مع خدمة الصرف الصحي وعدم القاء مخلفات الاضاحي بها لمنع حدوث طفوحات بالشوارع.