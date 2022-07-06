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موسكو: واشنطن تكثف محاولاتها لتدمير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين

الأربعاء، 06 يوليه 2022 07:07 م
موسكو: واشنطن تكثف محاولاتها لتدمير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين الرئيس الروسى ونظيره الصينى
كتب أحمد عرفة

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أعلن نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، ألكسي زايتسيف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشدد محاولاتها لتدمير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية: "تتعرض الصين لضغوطات شديدة. ويتم ذلك في كثير من الأحيان بطريقة وقحة للغاية، يبدو أن أولئك الذين يمارسونها ينسون أنهم يتحدثون مع إحدى الدول الكبرى في العالم الحديث".

 

وأوضح نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أن هذه الأعمال تعد مثالا واضحا لاشتداد محاولات واشنطن لتدمير الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين، نؤكد أن التعاون بين بلدينا الذي وصل إلى مستوى عال غير مسبوق، يتم اختباره بنجاح من حيث قوته، ومثل هذه التكتيكات محكوم عليها بالفشل.


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