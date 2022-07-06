اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 12:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تهدد الولايات المتحدة باستعادة ولاية آلاسكا الأمريكية "الروسية سابقا"

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:31 م
موسكو تهدد الولايات المتحدة باستعادة ولاية آلاسكا الأمريكية "الروسية سابقا" فياتشيسلاف فولودين
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هدد رئيس مجلس النواب الروسى، فياتشيسلاف فولودين، بالمطالبة باستعادة ولاية آلاسكا الأمريكية، والروسية سابقًا، وقال فولودين: "النزاهة ليست نقطة ضعف، لدينا ما نرد به، دع أمريكا تتذكر دائمًا أن هناك إقليمًا، يسمى ألاسكا، كان جزءًا من روسيا، فعندما يحاولون التصرف في مواردنا في الخارج، قبل ذلك، عليهم أن يتذكروا أن لدينا أيضًا شيئًا يمكن استعادته"، وفق شبكة "روسيا اليوم".

ويُذكر أن ولاية ألاسكا الأمريكية كانت جزءًا من روسيا، وباعتها الإمبراطورة كاثرينا الثانية إلى أمريكا 7.2 ملايين دولار.  

وكان تولى الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، ضمن حلف شمال الأطلسي “ناتو”  بعدما تسلم مهام منصبه الجديد من الجنرال الأمريكي تود ولترز اليوم الإثنين في مراسم في مدينة مونس ببلجيكا.

وألقى أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج الضوء على دور كافولي في الإشراف على انتشار القوات الأمريكية بشكل متزايد في أوروبا، حيث فاق عددها 100 ألف، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.  

وسيكون كافولي المسؤول الرئيسي عن تخطيط وتنفيذ الإجراءات العسكرية للدفاع عن الحلف وردع روسيا. 

وانضم كافولي، المولود في فورتسبورج بألمانيا في 1964 لأسرة إيطالية أمريكية، إلى الجيش الأمريكي في 1987، وخدم في البوسنة والهرسك، والعراق، وأفغانستان، وواشنطن.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

روسيا عن نية مجلس الوزراء البريطاني تنحية جونسون: أوقفوا هذا العار

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:39 م

أوكرانيا تطالب أمريكا بسرعة توريد الأسلحة الثقيلة.. وزير الخارجية الأوكرانى: ممتنون للمساعدات الأمريكية.. وموسكو تتهم واشنطن بتكثيف محاولاتها لتدمير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:01 م

المحطة الفضائية الدولية من دون روسيا ستحترق خلال 5 أعوام.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:00 م

روسيا: قوات أوكرانيا يتحصنون ويجهزون نقاطا لإطلاق النار في المؤسسات الطبية في دونباس

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:53 م

روسيا تدعو الغرب إلى عدم ترهيب المجتمع الدولي بتهديد كيميائي

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:47 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة