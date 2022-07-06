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موسكو: إطلاق "السيل الشمالي-2" لا يعتمد فقط على قرار السلطات الألمانية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:37 م
موسكو: إطلاق "السيل الشمالي-2" لا يعتمد فقط على قرار السلطات الألمانية النفط
كتب أحمد عرفة

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أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن إطلاق "السيل الشمالي-2" لا يعتمد فقط على قرار السلطات الألمانية، موضحا أن برلين تعتقد عبثا أن إطلاق خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" يعتمد فقط على قرار السلطات الألمانية، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي هذا بعدما دعا كلاوس إرنست رئيس لجنة الطاقة وحماية المناخ في برلمان ألمانيا، إلى بدء المفاوضات بشأن إطلاق "السيل الشمالي-2" لفترة زمنية محدودة لضمان إمدادات الغاز إلى ألمانيا.

وقال السيناتور الروسي: يشير مثل هذا البيان إلى أن برلين مقتنعة بأن مفتاح إطلاق "السيل الشمالي-2" في أيديهم، إذا أرادوا ذلك، فسيغلقونه، وإذا أرادوا ذلك، سيفتحونه، لكنهم نسوا أن خط الأنابيب مصدره من روسيا ، متسائلا عما إذا كانت روسيا بحاجة إلى الوصول إلى موقف برلين، بإطلاق خط أنابيب الغاز مؤقتا، في مواجهة الإجراءات التقييدية المفروضة عليها، ولافتا إلى أن موسكو مهتمة بعقود طويلة الأجل لتوريد الطاقة.


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