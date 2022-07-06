ملك البحرين يوجه بصرف علاوة غلاء للمواطنين لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار

كتب محمد جمال

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، توجيها للحكومة بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية.

ووفق، وكالة أنباء البحرين (بنا) فقد أمر ولي العهد البحريني رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجهات المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية بمباشرة صرف المبالغ للمستحقين، وإيداعها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك.



ومن‭ ‬المتوقع ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬128‭ ‬ألف‭ ‬أسرة من صرف‭ ‬مبلغ‭ ‬شهر‭ ‬إضافي من‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للأسر‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل بحسب صحيفة الايام البحرينية .

وبحسب‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي سوف ‬تحصل‭ ‬كل‭ ‬أسرة‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬إضافي،‭ ‬وهي على فئات؛ حيث تشمل الفئة الأولى زيادة 220 ديناراً (583 دولاراً)، وتشمل‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬يقل‭ ‬دخل‭ ‬ربّ‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬300‭ ‬دينار (795 دولاراً)‭.‬

أما الفئة‭ ‬الثانية فتكون الزيادة فيها‭ ‬154‭ ‬ديناراً (408 دولارات)،‭ ‬وتشمل‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬يتراوح‭ ‬فيها‭ ‬دخل‭ ‬ربّ‭ ‬الأسرة‭ ‬بين‭ ‬‮‬301‭ ‬و700‬ دينار (798-1857 دولاراً)‭.‬



فيما الفئة الثالثة يصرف لها 110 ‬دنانير (291 دولاراً)،‭ ‬وتشمل‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬يتراوح‭ ‬فيها‭ ‬دخل‭ ‬ربّ‭ ‬الأسرة‭ ‬بين‬‮‬701‭ ‬ و1000 دينار (1859-2653 دولاراً)‭.‬



أما‭ ‬عن‭ ‬شروط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬علاوة‭ ‬الغلاء،‭ ‬فتضمنت أن‭ ‬يكون‭ ‬المتقدم‭ ‬بحريني‭ ‬الجنسية،‭ ‬ويقيم‭ ‬إقامة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وألا‭ ‬يزيد‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬لرب‭ ‬الأسرة‭ ‬عن‭ ‬1000‬ دينار‭ ‬بحريني (2653 دولاراً).



كما ‬لا‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬العقارات،‭ ‬ولكن‭ ‬يدرج‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الدخل‭ ‬الكلي‭ ‬لرب‭ ‬الأسرة،‭ ‬ويسمح‭ ‬بامتلاك‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬واحد‭ ‬مثل ‬فرع‭ ‬واحد،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭.

و سجلت البحرين، وفق آخر إحصائية (في نوفمبر الماضي)، ارتفاع نسبة البطالة في البلاد من 4% إلى 7%، بحسب وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل حميدان.