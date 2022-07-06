مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 41 مليون جنيه فى جرجا بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج في الــ 8 سنوات الأخيرة طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات فلا يكاد يخلو مركز واحد من مراكز المحافظة من مشروعات بالملايين بل بالمليارات في بعض الأحيان تستهدف تلك المشروعات في المقام الأول البنية التحتية للمراكز والمدن والأحياء لتغير أوجه تلك الأماكن بما يسهل الحياة على المواطنين من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية.



ومركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج واحد من المراكز التي حظيت بإهتمام بالغ من القيادة السياسية من خلال مشروعات خدمية والتنموية ، بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليون و40 ألف جنيه، تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.



1 – أعمال إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة جرجا بمنطقة المزلقان الأوسط، على مساحة 2000 متر مسطح، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، ويضم 134 بائكة، منها 46 بائكة لبيع الخضر والفاكهة، و 75 بائكة محلات متنوعة " لحوم، وأسماك، وغيرها، بالإضافة إلى 13 بائكة خدمات عامة"، حيث بدأت الأعمال بالمشروع بنهاية مايو الماضي، وقد بلغت نسبة التنفيذ به 11% حتى الآن .



2 – أعمال إنشاء سور كورنيش ترعة نجع حمادي " الفؤادية " بطول 660 متر، كمرحلة أولى، بتكلفة 600 ألف جنيه؛ وتشمل الأعمال "إحلال وتجديد السور القديم المتهالك، وتوسعة الشارع، ورفع كفاءة الإنارة، وتركيب حديد الكريتال، بالإضافة إلى أعمال الرصيف، والبردورات، ومقاعد عامة لراحة المواطنين " .



3 - أعمال إنشاء موقف السيارات الجديد بمدينة جرجا بتكلفة 440 ألف جنيه، شملت " 11 بائكة، وأرضية، وتندات"، حيث سيتم نقل جميع المواقف من داخل المدينة إلى خارجها بالموقف الجديد"، ووجه المحافظ بالاهتمام بدورات المياه بالموقف لخدمة السائقين، والركاب من المواطنين .



4 - تلك المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، ويعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بالمتابعة المستمرة للمشروعات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة المشروعات .







مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة 41 مليون فى جرجا (1)



مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة 41 مليون فى جرجا (2)



مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة 41 مليون فى جرجا (3)



مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة 41 مليون فى جرجا (4)



مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة 41 مليون فى جرجا (5)



مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة 41 مليون فى جرجا (6)









