محافظ كفر الشيخ يتفقد منطقة الأوقاف ويوجه بتنفيذ حملات نظافة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مساكن الأوقاف بغرب مدينة كفر الشيخ، بحضور المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، ووجه بحملات نظافة بالمساكن، وأنه سيمر ويتفقد مساكن الأوقاف، لمتابعة أعمال النظافة.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال توسعة ورصف الطرق غرب مدينة كفر الشيخ، وربط شرق بغرب المدينة بالطرق والمحاور المتعددة، وتوسعة الشوارع شرق المدينة، والاستعداد لرصف طريق محلة موسى وسخا، لتيسير الحركة المرورية.



جانب من الحملة



محافظ كفر الشيخ يتفقد غرب المدينة