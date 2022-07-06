اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 03:41 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد منطقة الأوقاف ويوجه بتنفيذ حملات نظافة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:04 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد منطقة الأوقاف ويوجه بتنفيذ حملات نظافة جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مساكن الأوقاف بغرب مدينة كفر الشيخ،  بحضور المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد، ووجه بحملات نظافة بالمساكن، وأنه سيمر ويتفقد مساكن الأوقاف، لمتابعة أعمال النظافة.


كما تفقد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال توسعة ورصف الطرق غرب مدينة كفر الشيخ، وربط شرق بغرب المدينة بالطرق والمحاور المتعددة، وتوسعة الشوارع شرق المدينة، والاستعداد لرصف طريق محلة موسى وسخا، لتيسير الحركة المرورية.

 

جانب من حملة التفقد
جانب من الحملة

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد غرب المدينة
محافظ كفر الشيخ يتفقد غرب المدينة
 
محافظ كفر الشيخ يوجه بحملات نظافة
محافظ كفر الشيخ يوجه بحملات نظافة

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