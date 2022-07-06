اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:11 م
أكرم القصاص
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محافظ كفر الشيخ يتفقد ماركت غرب المدينة لمتابعة توفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:11 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد ماركت غرب المدينة لمتابعة توفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ماركت غرب المدينة  الدائم، للاطمئنان على توفير السلع الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مخفضة غرب كفر الشيخ، بمناسبة قرب عيد الاضحى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين، جاء ذلك المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعداداً لعيد الاضحى.
 
وتفقد المحافظ، أقسام الماركت للاطمئنان على توافر كافة المنتجات والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين، حيث وجه بضرورة الإعلان عن أسعار كافة المعروضات للمواطنين.

كما تفقد المحافظ عدد من أقسام معروضات السلع الغذائية، وحرص محافظ كفر الشيخ خلال تفقده المعرض، على تهنئة المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى، واستمع إلى آرائهم، داخل الماركت عن جودة المعروضات ومدى رضاهم عن أسعار السلع الغذائية واللحوم ، مقارنة بأسعارها في الأسواق، ووجد ارتياحا من المواطنين، لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

اقبال على شراء السلع الغذائية
اقبال على شراء السلع الغذائية

 

تعدد المنتجات
تعدد المنتجات

 

 

توفير السلع الغذائية
توفير السلع الغذائية

 

 

توفير اللحوم باسعار مخفضة
توفير اللحوم باسعار مخفضة

 

 

جانب من التفقد
جانب من التفقد

 

 

جانب من المعروضات
جانب من المعروضات

 

 

لحوم ب 120 جنيه للكيلو
لحوم ب 120 جنيه للكيلو

 

 

متابعة توفير السلع
متابعة توفير السلع

 

 

محافظ كفر الشيخ يستمع لاراء المواطنين
محافظ كفر الشيخ يستمع لاراء المواطنين

 

 

محافظ كفر الشيخ بيتفقد ماركت غرب المدينة
محافظ كفر الشيخ بيتفقد ماركت غرب المدينة

 


 


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