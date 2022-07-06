محافظ الغربية يفتتح 3 ملاعب ومدرستين بقطور وطنطا بتكلفة 17 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، مدرستين و3 ملاعب كرة قدم منجله، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، بحضور اللواء عبد الله الشيخ عضو مجلس النواب النائب عبد المنعم شهاب، والنائبة دعاء عريبي، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية، ويسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

وأكد المحافظ، أن افتتاحات المدارس ومراكز الشباب تأتي في أولويات المحافظة للنهوض بالشباب في ظل الجمهورية الجديدة، حيث تساهم تلك المدارس في تقليل الكثافات بالفصول، كما تساهم الملاعب في بناء وتنشئة الشباب تنشئة صحيحة.

بدأت الجولة بافتتاح مدرسة سجين الكوم والتي تم إنشاؤها على مساحة 1416,65 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 6,4 ملايين جنيه وتتكون من 12 فصلا، 4 فصول رياض أطفال ،غرفة مصادر ،غرفة متعددة الأغراض، مكتبة ،غرفة كمبيوتر وغرفة مجالات.

كما افتتح المحافظ مدرسة كفر أبو عيانة للتعليم الأساسي والتي تم إنشاؤها بتكلفة 5.4 ملايين جنيه على مساحة 1759,9 مترا مربعا، وتضم 9 فصول، فصلي رياض أطفال، مكتبه، حجرة متعددة الأغراض، غرفة كمبيوتر وغرفة مجالات.



وفي سياق آخر، افتتح محافظ الغربية الملعب السباعي بمركز شباب صرد، والذي تم إنشاؤه بتكلفة 1,5 مليون جنيه حيث شاهد المحافظ عروضاً رياضية قدمتها فرق الكاراتيه وكرة القدم بالمركز.

واختتمت الجولة بافتتاح أعمال وتجديد الملعب المنجل بمركز شباب محلة مرحوم بتكلفة 3ملايين جنيه والملعب المنجل الخماسي بقرية كفر المنصورة بتكلفة 750 ألف جنيه.

ويذكر أن المحافظة أعدت برنامجا مكثفا للاحتفال بثورة الثلاثين من يونيو يشمل تنفيذ (مسيرة شبابية، أمسية ثقافية فنية، 10 حفلات فنية بالإدارات التعليمية، معرض إنجازات الرئيس بالمدرسة الفندقية، 17 قافلة طبية، 2 قافلة بيطرية، قافلة اجتماعية، ندوة تثقيفية عن ثورة الـ 30 من يونيو وافتتاح مدرستين وثلاثة مراكز شباب).