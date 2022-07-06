مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ بالخطين الأول والثانى خلال أيام العطلة الرسمية

كتب سيد الخلفاوى

انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من جميع الإستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام عيد الأضحى المبارك .

وأوضح المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة مستمرة فى مواعيد العمل الحالية وأن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطين الأول والثاني في تمام الساعة 5:15 ص، وأن نهاية التشغيل الساعة 1:00 ص بإجمالي عدد رحلات تقدر ب 1090 رحلة بالخطين الأول والثاني حيث تبلغ عدد رحلات الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة 488 رحلة و عدد رحلات الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب 602 رحلة ، بعدد قطارات 43 قطار يعمل بالخط الأول وعدد قطارات 22 قطار يعمل بالخط الثاني على أن يتم زيادة هذه القطارات بعد الانتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك والمقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء من يوم 9 حتى يوم 14 يوليو 2022 .

كما أكد على أن مواعيد قيام أخر القطارات حاليا هى نفس المواعيد التى سيتم الإستمرار فى العمل بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يكون موعد قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان 11:20 م ومن محطة المرج الجديدة 11:30 م، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة و محطة المنيب 11:40 م، حيث يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص، مع قيام أخر قطار من محطة العتبة فى إتجاه عدلى منصور الساعة 11:00 م حتى الإنتهاء من إفتتاح المرحلة الجديدة للخط الثالث .

كما أضاف أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع محطات الخط الأول والخط الثاني وأن الإستعدادات شملت أيضآ تكثيف تواجد نقاط الإسعاف والبالغ عددها 20 نقطة إسعاف موزعة بالخطين الأول والثاني داخل المحطات وعلى الأرصفة للتدخل السريع أثناء حدوث أى حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الطارئة ، كما أنه تم أيضا الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور ، كما أنه يتم الدفع بجميع القطارات الإضافية المكيفة أثناء الموجه الحاره تخفيفا وتيسيرا على جميع ركاب المترو ومنعا لحدوث أى تكدسات أو زحام على الأرصفة .

وأكد على أنه هناك تنسيق كامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لعمل أكمنة سرية ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور وذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم، وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطين الأول والثاني وأن هناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله وأن تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وتسهيل إنتقالهم عبر خطوط المترو هو ماتسعى إليه إدارة الشركة.

وختاما أوضح "متحدث المترو" أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع جميع مستخدمى مرفق مترو الأنفاق لإستقبال الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فورى من خلال الخط الساخن 16048 والرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على الفيسبوك .

وأضاف " بكير " أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات مترو الأنفاق والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتى تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط ، مؤكدا على إحترام المواطنين والسعى فى تقديم أفضل خدمة لهم .

حيث تقدم الفضالي وجميع القيادات و العاملين بمرفق مترو الأنفاق بخالص التهنئة للأمة الإسلامية وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيين كل الخير والسعادة للجميع.