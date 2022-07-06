لحظة منطوق حكم الجنايات بإعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديو

المنصورة: محمود عبد الراضي - شريف الديب - إبراهيم سعيد ـ أسامة طلعت ـ كريم عبد العزيز - مرام محمد

رصد "اليوم السابع" نص كلمة قاضي محكمة جنايات المنصورة بجلستها المنعقدة اليوم، والذي قضي بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

وقال المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، فى نص القرار مايلي: "بعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دا بشأنها من جلسات المحاكمة العلنية والسرية، وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتى الجمهورية، الذي إنهي فيه إلي ان القتل بسكين موجب للقصاص شرعاً، وأن الثابت فى الدعوى أن الجرم المسند إلي المتهم قد ثبت وتأيد شرعاً فى حقه وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالاوراق، وبالمعاينة التصويرية وبمقتضي القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاءاً وفاقاً، وإمتثالاً لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلي"، وقوله "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون".

وأضاف قاضي المحاكمة فى نص قراراه: "لذلك حكمت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، رفعت الجلسة".

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق، وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد عادل عوض الله" إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة الذى تضمن "لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.