كل ما تريد معرفته عن خطيب يوم عرفات من مسجد نمرة

مكة المكرمة - رحمة رمضان و منال القاضي

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والذى سيؤم المسلمين ويلقي عليهم خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور محمد بن عبد الكريم:

- ولد فى يونيو 1965 م.

- حاصل على درجة البكالوريوس في الفقه الإسلامي المقارن.

- حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات القضائية المقارنة وعلى دراسات في القانون العام القانون الدستوري .

- قدم محاضرات داخل المملكة وخارجها ، عن الفقه الإسلامي ونظرياته القضائية ، ولاسيما تشريعه الجنائي ، إضافة إلى دراسات ( مقارنة ) بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 10 .

- ألفي عدداً من المحاضرات داخل المملكة وخارجها ، في مختلف الموضوعات الشرعية والقانونية والفكرية والحقوقية حاور ( حول العالم ) على امتداد عدة سنوات عدداً من الجهات السياسية والفكرية والحقوقية والأكاديمية.

- ألقى عددا من المحاضرات الأكاديمية ، وناقش رسائل علمية في كبرى الجامعات داخل المملكة وخارجها ، وبخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية - له عدة مؤلفات ، وبحوث ، وأوراق عمل ، ومقالات فقهية ، وقانونية وحقوقية ، وفكرية.

- عمل في مجالات ذات صلة بالشريعة والقانون.

- ترقى في درجات السلك القضائي حتى وصل إلى أعلى سلم المسلك بدرجة رئيس محكمة تمييز .

13 أبريل 2007 م عين نائبا لرئيس ديوان المظالم . 14 فبراير 2009 م.

- عين وزيرا للعدل 30 مارس 2012 م - رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء ، فمستشار بالديوان الملكي .

- 27 نوفمبر 2012 م - اختاره مجلس وزراء العدل العرب رئيساً فخريا لمجلسهم - انضم لعضوية هيئة التدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 23 ديسمبر 2015 م.

- نال منصباً شرقياً فكرياً عاماً كمشرف على مركز الحرب الفكرية العالمي لوزارة الدفاع .

-12 أغسطس 2016 م - عين أمينا عاما لرابطة العالم الإسلامي ، ورئيسا للهيئة العالمية للعلماء المسلمين .

- 3 ديسمبر 2016 م - عين عضوا بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

- مطلع عام 2017 م - عين مشرفاً عاماً على مركز الملك سلمان للسلام العالمي في مملكة ماليزيا .

- تم تكريمه من عدد من الدول والهيئات والمؤسسات حول العالم ، كان آخرها تكريم مملكة ماليزيا بمنحه أعلى القابها بدرجة داتو سري في حمل سلطاني أقيم بهذه المناسبة ، وجمهورية سنغافورة ، وذلك تقديراً منها لجهوده في تعزيز قيم « الوسطية » و « التعايش » و « السلام » عام 2018 م.

- منحته لجنة جائزة جاليليو الدولية جائزتها نظير جهوده في تعزيز السلام والوئام منحته لجنة جائزة الاعتدال بالمملكة العربية السعودية جائزتها نظير جهوده في نشر الاعتدال عام 2019 م.

- عين رئيساً لرابطة الجامعات الإسلامية - الدكتوراه الفخرية من معهد الاستشراق الحكومي بروسيا الاتحادية .

- وسام الدولة الأكبر من رئيس جمهورية السنغال تقديراً لجهوده العالمية في نشر قيم الاعتدال الديني وتعزيز التعاون والوئام بين أتباع الثقافات والأديان ، ومبادراته وبرامجه الإنسانية حول العالم.

- منح رئيس سريلانكا وسام السلام العالمي لمعالي الدكتور العيسى لقاء جهوده في شرق آسيا.

- وهو شخصية منتخبة من سبعين شخصية إسلامية من عموم الدول الإسلامية يمثلون المجلس الأعلى للرابطة ، وهم من كافة المذاهب الإسلامية عمل على جمع الأديان الإبراهيمية في فرنسا في اتفاقية حملت اسم : اتفاقية باريس للعائلة الإبراهيمية للتضامن والسلام جمعت القيادات الدينية اليهودية والكاثوليكية والأرثوذكسية والإسلامية .

- حصل على وسام من جمهورية مصر العربية من الدرجة الأولى .

- جائزة الحسن بن على منتدى تعزيز السلم ( أبوظبي ) عام 2020 م.

- دكتوراه فخرية في الحضارة ا الإسلامية الحكومية مالانع ة الإسلامية إنشر الوسطية في العالم ونبذ العنف و الإرهاب ) من جامعة مولانا مالك إبراهيم.

- دكتوراه فخرية من جامعة الإدارة والتكنولوجيا - لاهور.

- دكتوراه فخرية في مجال العلوم من جامعة ألفا بيكا في بلغراد عام 2021 م.

- كرمته في 27 مايو 2021 بالدرع الذهبي لهناء منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو ) تقديرا لجهوده في خدمة العمل الإسلامي المشترك وتعزيز القيم الحضارية في السيرة النبوية ، والدعم غير المحدود لقضايا المسلمين في العالم أجمع ، وجهوده في إرساء السلم العالمي .

- منح في 5 من يوليو 2021 ، الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة بجنيف ، وذلك عبر جامعتها الأكاديمية جامعة السلام ، تقديرا لجهوده الاستثنائية في دعم الدبلوماسية الدولية وتعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب ونضاله المؤثر في مكافحة الكراهية.

- في فبراير 2022 تم تقليد الدكتور محمد العيسى ، من رئيس جمهورية المالديف ، السيد إبراهيم صالح ، وسام الشرف بالجمهورية ، في احتفاء رسمي أن أقيمت مراسمه بحضور كبار المسؤولين ، وذلك تقديرا لجهوده في العمل على الوحدة الإسلامية ، وتعزيز الوئام والسلام في العالم.

- عضو في عدد من الهيئات والمؤسسات العلمية والقانونية والحقوقية « المحلية والدولية.

- تقلد عدداً من الأوسمة وميداليات التكريم .