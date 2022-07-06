فتح 21 مجزرا بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد فى الجيزة لذبح الأضاحى

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وتشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين والبالغ عددها 21 هم مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر، ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، و مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط، ومجزر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح، ومجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية، ومجزر دينا " مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72، ومجزر البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا .

وفى نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم .