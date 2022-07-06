اليوم السابع
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عميد زراعة عين شمس: لم نرصد إصابات بكورونا خلال الامتحانات والنتائج قبل العيد

الأربعاء، 06 يوليه 2022 07:00 ص
عميد زراعة عين شمس: لم نرصد إصابات بكورونا خلال الامتحانات والنتائج قبل العيد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس
كتب: محمود راغب

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كشفت الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، أن امتحانات نهاية العام انتهت الأسبوع الماضى وكان أخر امتحان الأربعاء 29 يونيو، لافتا إلى أنه تم رصد 10 حالات غش معظمها تم ضبطها في التعليم المدمج و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه  لم يتم رصد أى حالات إصابة بكورونا طوال الامتحانات، لافتا إلى أن تصحيح الامتحانات يتم فى نفس اليوم ومتوقع إعلان النتائج قبل العيد.
 
وأشار إلى أن هناك استعدادات خاصة من الآن بالكلية استعدادا للعام الدراسى المقبل من تطوير البنية التحتية بالكامل للكلية والمدرجات والمعامل وغيرها من أعمال تطوير، فضلا عن الاستعداد لأعمال التنسيق من خلال تهيئة معامل الكلية لفتحها خلال أعمال تسجيل الرغبات للطلاب.
 
 
 
 
 
 

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